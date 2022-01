Polizeiinspektion Andernach: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Bassenheim – Erheblicher Schaden an PKW entstanden

Hierbei befuhr ein weißer Linienbus die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Rübenach. Auf Höhe der Koblenzer Straße 47 in Bassenheim versuchte dieser Linienbus sich zwischen einem ihm entgegenkommenden Linienbus und einem geparkten PKW durchzudrängen. Bei diesem Versuch beschädigte der Linienbus den geparkten PKW erheblich entlang der linken Fahrzeugseite. Im Anschluss entfernte sich der Linienbus von der Verkehrsunfallörtlichkeit.



Die Beschädigung am PKW lässt vermuten, dass durch den Zusammenstoß ein entsprechend großer Schaden am Linienbus entstanden ist. Dieser müsste sich an der rechten Fahrzeugseite, vermutlich im hinteren Bereich, befinden.



Wer sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder einem weißen Linienbus (Ortschaften: Bassenheim/Mülheim-Kärlich/Rübenach) mit entsprechend großem Schaden geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



