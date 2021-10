Polizeihauptkommissare in den Ruhestand verabschiedet

Otmar Schiffmann trat am 1. Februar 1979 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz ein. Nach Abschluss seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei im Jahr 1881 war er bei der Polizeiinspektion Remagen tätig, welche damals noch als Schutzpolizeiinspektion der Kreisverwaltung Ahrweiler angehörte. 1999 wurde er ins Polizeipräsidium Trier zur Polizeiinspektion Prüm versetzt. Seit 2015 verrichtete er seinen Dienst bei der Polizeiwache Gerolstein.



Hans Dieter Gödert wechselte 1988 vom Bundesgrenzschutz zur Bereitschaftspolizei der Polizei Rheinland-Pfalz in Enkenbach-Alsenborn. Nach einer Verwendung bei der früheren Schutzpolizeiinspektion (SPI) Prüm war von 1999-2000 Trier mit Verwendungen auf der SPI 1, SPI 2 und der Polizeiinspektion Trier sein Dienstort. Bis zu seinem Ruhestand war Hans Dieter Gödert bei der Polizeiinspektion Schweich im Einsatz.

Der Polizeipräsident verabschiedete die beiden Beamten mit den Besten Wünschen für die Zukunft in ihren Ruhestand.



