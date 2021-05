Polizeihauptkommissar Reiner Roos in den Ruhestand verabschiedet

Nach Stationen bei der Bereitschaftspolizei, der Polizeiwache Gerolstein und der PI Remagen folgte die Ausbildung zum gehobenen Dienst. Es folgte eine Verwendung bei der PI Mayen bevor der Beamte am 1. Mai 2001 zur PI Daun versetzt wurde. Hier war er mit kurzen Unterbrechungen bis zum 31. Dezember 2019 in verschiedenen Funktionen und zuletzt als Dienstgruppenleiter tätig. Seit dem 1. Januar 2020 leitete er bis zu seiner Pensionierung die Polizeiwache Gerolstein.

Polizeipräsident Rudolf Berg bedankte sich bei dem Beamten für sein langjähriges Engagement und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Dem schlossen sich Personalvertreter an.



