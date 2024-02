Polizeieinsatz und Kontrolle

Heute gegen 15:50 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei Saarburg mit, dass sich ein in der Hauptstraße in Ockfen lebender Mann möglicherweise in einer psychischen und gesundheitlichen Notlage befinden könnte.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa





Die Polizei suchte den Ort mit mehreren Fahrzeugen auf, um die Situation zu ermitteln.

Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass der potentiell gefährdete 32-Jährige als Beifahrer in einem Fahrzeug von Ockfen in Richtung Wiltingen unterwegs war.



Mit mehreren Streifenwagen wurde dieses Fahrzeug unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn angehalten und die Insassen überprüft.



Zur weiteren Abklärung des Sachverhaltes und des Grades der Eigengefährdung des 32-Jährigen wurden beide Insassen zur Polizeiinspektion nach Saarburg verbracht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht es dem Mann den Umständen entsprechend gut.



Für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt des Einsatzes eine Gefährdung.

Da der Polizeieinsatz möglicherweise für Aufsehen in Ockfen und im Berufsverkehr gesorgt haben könnte, soll diese Pressemitteilung der Information der Bevölkerung sowie der Entwarnung dienen.



