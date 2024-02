Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung in der Hornstraße – Zeugen gesucht

Am heutigen Abend, gegen 20 Uhr, meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Gaststätte in der Trierer Hornstraße.

Mehrere Streifen der Polizei wurden umgehend zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwickelten sich zwei voneinander unabhängige Streitigkeiten zwischen verschiedenen Personengruppen zu handgreiflichen Auseinandersetzungen.

Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten und Beleidigung ein.

Zwei Personen wurden zur ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen dauern an.



Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen mussten die Hornstraße und die Eurener Straße für den Verkehr gesperrt werden.



Zeugen der Auseinandersetzungen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0651/9779-5210 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



