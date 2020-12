Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 14:20 Uhr

Am Sonntag, 09.08.2020, wurde der Polizei Koblenz gegen 11.50 Uhr, eine größere Auseinandersetzung zwischen Spielern zweier Fußballmannschaften auf dem Sportplatz in Kesselheim, Kurfürst-Schönborn-Straße, gemeldet.

Hier gerieten Spieler des VfL Kesselheim und Ata Sport Urmitz aneinander. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen hatten sich die Gemüter jedoch bereits wieder beruhigt. Bei dieser, teils tätlichen Auseinandersetzung, in die auch Zuschauer eingriffen, wurden mehrere der Akteure leicht verletzt. Die Ermittlungen in diesem Strafverfahren dauern an.



