Polizeidirektion Koblenz veröffentlicht sein Verkehrsunfalllagebild 2021 für die Stadt Koblenz

In dem Verkehrsunfalllagebild der Polizeidirektion Koblenz wird die allgemeine Verkehrsunfallentwicklung mit den polizeilichen Schwerpunkten dargestellt.





Wie entwickelten sich die Zahlen der Verkehrsunfälle mit Personenschäden?



Wie sind die einzelnen Risikogruppen an den Unfällen beteiligt?



Welche Rolle spielt die Beteiligung von Fußgänger und Radfahrer?



Wie viele Unfällen ereigneten sich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen?



Wie viele Unfallverursacher flüchteten von der Unfallstelle?



Dies und noch viele weitere Informationen, Daten, Zahlen und Fakten beinhaltet die jährliche Statistik.



Aufgegliedert in die zuständigen Polizeiinspektionen Koblenz 1, Koblenz 2 und Lahnstein können alle Informationen sehr regional betrachtet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261-1032018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell