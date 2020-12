Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 11:51 Uhr





Die Täter haben es dabei augenscheinlich vorrangig auf Frauen mittleren Alters mit Rucksack abgesehen. Aus diesem entwenden sie gezielt die Geldbörse.



Die Polizei rät – schützen Sie sich und Ihr Eigentum und beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:



– Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie für ihren Einkauf

benötigen. – Bieten Sie Fremden beim Bezahlen keinen Einblick in Ihre Geldbörse oder Brieftasche.



– Tragen Sie Geld, Wertsachen und Papiere stets in verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper.



– Benutzen Sie Brustbeutel, Gürteltasche oder Geldgürtel zur Aufbewahrung Ihrer Wertsachen.



– Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt.



– Bestehen Sie auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu Menschen, die Sie ansprechen.



– Lassen Sie niemals Ihre Handtasche unbeaufsichtigt. – Legen Sie beim Einkaufen Ihre Geldbörse nie oben in die Einkaufstasche oder den Einkaufswagen.



– Prüfen Sie nach den oben beschriebenen Kontakten Ihre Wertsachen.



– Bewahren Sie Ihre Scheck- und Kreditkarten nie zusammen mit Ihrer PIN auf.



– Verständigen Sie bei Taschendiebstählen bzw. verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei – Notruf 110.



Weitere Informationen zum Schutz vor Taschendieben finden Sie hier: https://s.rlp.de/3EJp5



