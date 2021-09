Polizei warnt vor gefälschten Rechnungen von Amazon

Eine 42-jährige und eine 58-jährige Frau aus Trier erhielten per Post am 01.09.2021 eine Rechnung von Amazon. Beide Personen wurden aufgefordert ihre bestellte Ware fristgerecht zu bezahlen. Auf den identischen Rechnungen war das Logo von Amazon Luxemburg aufgedruckt. Durch Rückfragen der Opfer beim Unternehmen Amazon wurde der Betrugsverdacht erhärtet und Strafanzeigen bei der Polizei erstattet.



In beiden Fällen wurde die Betrugsmasche frühzeitig erkannt und es ist zu keinem Schaden gekommen.



Bei Amazon handelt es sich um einen Onlineversandhändler. Rechnungen werden ausschließlich per Mail und nicht auf dem Postweg versendet.



Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps:



– Vergleichen Sie die Kontodaten auf der Rechnung mit den

Kontodaten auf der Homepage des Unternehmens.



– Kontaktieren Sie bei einem Betrugsverdacht den Rechnungssteller.



– Informieren Sie umgehend die Polizei, wenn sich der

Betrugsverdacht erhärtet.



– Sie sollten versuchen bereits gebuchte Überweisungen bei der

Bank rückgängig zu machen.



