Polizei warn erneut eindringlich vor Betrug am Telefon – zurzeit durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Wie beim „Falschen Polizisten“, beim „Enkeltrick“ oder beim „Gewinnversprechen“ rufen Betrüger wahllos Menschen an und geben vor, dass sie Mitarbeiter der Fa. Microsoft sind.



Der PC der Angerufenen sei von Viren befallen, eine Sicherheitslücke im MS-Betriebssystem müsse geschlossen werden, man wolle bei der Umstellung von Windows 7 auf das neuste Betriebssystem helfen oder mit anderen, teilweise plausibel klingenden Legenden versuchen die Betrüger, Zugriff auf den PC ihrer Opfer zu erlangen.



Dabei scheint den Tätern der Umstand in die Hände zu spielen, dass zurzeit mehr Menschen als vor der Pandemie zuhause sind und den Computer stärker nutzen als sonst, sei es im Homeoffice, Homeschooling, für Online-Bestellungen, zum Spielen oder auch nur zum Surfen im Internet.



Das Ziel der Täter ist immer das gleiche – die Opfer sollen ausspioniert, zu Zahlungen aufgefordert oder zur Preisgabe von Kontodaten animiert werden. Im Erfolgsfall erbeuten die Täter z. T. größere Geldbeträge. So wurde jüngst ein 83 Jahre alter Mann aus Trier durch gekonnte Manipulation am Telefon zur Überweisung mehrerer Zahlungen bewegt und so um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag geprellt.



Die Polizei weist darauf hin, dass die Fa. Microsoft nach eigenem Bekunden keine Mitarbeiter mit telefonischen Computerwartungen beauftragt.



Gewähren sie Fremden keinesfalls Fernzugriff auf Ihren Computer!



Seien Sie grundsätzlich misstrauisch bei Angeboten, die Sie nicht selbst konkret eingefordert haben.



Die Ermittler appellieren an die Vorsicht der Angerufenen und raten, derartige Gespräche sofort zu beenden. Gleiches gilt für alle ähnlich verlaufenden telefonischen Betrugsmaschen.



Weitere Hinweise geben die Polizei und die Verbraucherzentrale unter dem folgenden Links:



https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/corona-straftaten/betrug-an-telefon-und-haustuer/



https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/abzocke/warnung-abzocke-durch-angebliche-microsoftmitarbeiter-24641



