Polizei Trier unterstützt den Infotag „Rund ums Älterwerden“

Anzeige

Das Polizeipräsidium Trier war mit einem Infostand vor Ort, dessen Augenmerk auf dem Phänomen des Callcenter-Betrugs lag.



Die Besucherinnen und Besucher konnten sich praktische Tipps darüber abholen, wie man beispielsweise betrügerische Anrufe erkennt und darauf reagiert. Zusätzlich erhielten sie Hinweise dazu, wie sie Bekannte und Verwandte unterstützen und informieren können. Der Infostand der Polizei erfreute sich dabei eines großen Zuspruchs, was die Relevanz dieses Themas für vor allem die ältere Bevölkerung unterstreicht.



Das Polizeipräsidium Trier bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei den Organisatoren für die gelungene Veranstaltung.



Für alle Ortsvorsteher und Verantwortlichen für Seniorenbegegnungen steht die Zentrale Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Polizei Trier gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir als Polizei bieten kostenlose Informationsveranstaltungen zu verschiedenen kriminellen Phänomenen speziell für Senioren an. Rufen Sie uns gerne an!



Für weitere Informationen oder zur Terminvereinbarung kontaktieren Sie bitte die Mitarbeitenden der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier:



Polizeipräsidium Trier, Zentrale Prävention. Gneisenaustrasse 40, 54293 Trier, Telefon 0651/201575-66, E-Mail: beratungszentrum.trier@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell