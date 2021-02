Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsgefährdung in Weißenthurm und Andernach

Der PKW befuhr insbesondere den Bereich der Hauptstraße und Bahnhofstraße in Weißenthurm, die Feldwege in Richtung Andernach sowie später die Stadionstraße in Andernach.



Hierbei kam es neben massiven Verkehrsverstößen auch zur erheblichen Gefährdung mehrerer Fußgänger. Mehrere Personen mussten auf Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Ein Vater konnte seinen 4-jährigen Sohn in letzter Sekunde von der Straße ziehen und so vor dem rücksichtslos rasenden PKW retten.



In dem PKW befanden sich 2 Personen.



Wer ebenfalls gefährdet wurde oder Hinweise zum genannten Vorfall und den Insassen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Andernach (02632/921-0 oder piandernach@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



