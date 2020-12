Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 09:51 Uhr

Trier

Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung in der Robert-Schumann-Allee

In der Nacht zum Sonntag, 1. November, versprühten bisher unbekannte Männer an der Bushaltestelle „Kuno-Stapel-Straße“ in der Trierer Robert-Schumannallee Tränengas.