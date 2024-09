Polizei sucht nach vermisstem 14-jährigen Mädchen

Anzeige

von zuhause abgängig. Die Mia habe sich am Abend gegen 20:00 Uhr, nach einem Disput mit ihrer Mutter, in ihr Zimmer begeben. Gegen 20:30 Uhr bemerkte die Mutter, dass ihre Tochter das Haus verlassen und verschiedene Kleidungsstücke sowie einen Rucksack mitgenommen hatte.



Die Erziehungsberechtigte äußerte den Verdacht, dass sich Mia mit einer Freundin aus Frankfurt oder Offenbach treffen werde und möglicherweise Bekannte in Köln, Hannover, Essen oder anderen Großstädten besuchen könnte. Die Vermisste hatte über soziale Medien Freundschaften mit Mädchen in diesen, möglicherweise aber auch weiteren Städten geschlossen.



Personenbeschreibung: Mia ist ca. 1,64 m groß, 65 kg schwer, hat eine schlanke (sportliche) Statur und braune, lange Haare. Ihr Teint ist etwas dunkler als der allgemein mitteleuropäische. Besonders auffällig sei eine helle Pigmentstörung am Hals, welche die Form einer Landkarte nachbilde.

Sie wird aufgrund ihrer Erscheinung und der Art ihres Auftretens, Kleidens und Schminkens meistens auf ein Alter von etwa 18 Jahren geschätzt.



Zur Kleidung, die Mia zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hat, liegen zurzeit keine Informationen vor.



Fotos der Vermissten finden Sie auf unserer Fahndungshomepage: https://s.rlp.de/rhOMt47



Die Polizei fragt: Wer kennt den Aufenthalt der Minderjährigen, kann etwas zu dem Weg oder den Transportmitteln sagen, die Mia benutzt hat? Wer kennt Kontakte des Mädchens in anderen Städten?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein: 06781 / 561-0



