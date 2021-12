Polizei stoppt wieder einmal völlig überladenen Holztransport – Holztransport mit über 13 Tonnen zu viel unterwegs

Der mit Kurzholz (Douglasienstämme) beladene Holztransporter war in der Nähe von Spangdahlem gestartet und auf dem Weg in ein Sägewerk in Ramstein-Miesenbach.



Da die Beamten vor Ort eine mögliche Überladung feststellten, wurde der Holztransport anschließend auf einer Waage verwogen. Dabei wurde dann ein Gesamtgewicht von über 53 Tonnen verwogen. Dabei hätte er lediglich 40 Tonnen gesamt haben dürfen.



Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt und ein Großteil des Holzes musste an geeigneter Stelle vom Fahrer abgeladen werden. Danach konnte der Holztransport seine Fahrt zum Sägewerk fortsetzen.



Gegen den Fahrer und das Unternehmen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



