Polizei stoppt schon wieder überladenen Holztransport auf der A-1

Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 14:51 Uhr

Der gestoppte Holztransport war mit Douglasienstämmen beladen, welche in der Gemarkung Oberstadtfeld (Eifel) geladen wurden und auf dem Weg in eine Holzverarbeitende Firma in Ramstein waren. Bei einer Verwiegung des Holztransportes auf einer Waage wurde das Gesamtgewicht mit über 48,6 Tonnen, somit über 21% über dem erlaubten, verwogen. Erlaubt sind hier lediglich insgesamt 40 Tonnen. Dem noch nicht genug. Zudem wurde festgestellt, dass der Holztransport, bestehend aus Lkw und Anhänger, außerhalb der gesetzlich erlaubten Maße von 18,75m lag. Nach der Verwiegung des Holztransportes wurde die Weiterfahrt des Holztransportes umgehend wegen der Überladung und der Überlänge untersagt. Ein Teil der geladenen Holzstämme musste der Fahrer an geeigneter Örtlichkeit auf einen anderen Sattelzug der betreffenden Firma umladen. Nachdem ein Teil der Douglasienstämme auf ein zweites Fahrzeuggespann umgeladen waren, konnten beide Gespanne die Fahrt fortsetzen. Den Fahrer erwartet nun ein hohes Bußgeld wegen der Überladung des Holztransportes und wegen der Überschreitung der gesetzlichen Maße für Gliederzüge. Das Unternehmen erwartet derweil vermutlich ein hohes Bußgeld, da es nicht das erste Mal war, dass ein Holztransport hiervon wegen Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes beanstandet worden ist. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie die Kontrollen aufgrund der Häufung von Überladungen in der letzten Zeit intensivieren wird.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Zentrale Verkehrsdienste Wittlich

Tel.: (06571) 9152-0

E-Mail: pdwittlich.skt@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell