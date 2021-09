Polizei stoppt mehrere überladene Langholztransporte auf der B-327

Am frühen Morgen wurde ein Langholztransport mit Fichtenstämmen gestoppt, welcher im Hochwald geladen hatte und auf dem Weg ins Sägewerk im Hunsrück war.

Bei einer Verwiegung des Holztransportes auf einer polizeieigenen Waage wurde das Gesamtgewicht mit knapp 49 Tonnen, mehr als 20% über dem erlaubten, verwogen. Erlaubt waren hier lediglich insgesamt 40 Tonnen. Die Weiterfahrt des Holztransportes wurde umgehend untersagt und ein Teil der geladenen Holzstämme musste der Fahrer am Kontrollort abladen und konnte dann seine Fahrt an seinen Bestimmungsort fortsetzen.

Im weiteren Verlauf dieser Kontrolle stoppten die Beamten einen weiteren Langholztransporter, welcher ebenfalls mit Fichtenstämmen beladen war. Dieser hatte im Saarland die Fichtenstämme geladen und war ebenfalls auf dem Weg zum Sägewerk im Hunsrück. Bei der Verwiegung dieses Holztransportes wurde ein Gesamtgewicht von knapp 51,5 Tonnen, mehr als 28% über dem Erlaubten, verwogen. Auch hier waren lediglich 40 Tonnen erlaubt. Die Weiterfahrt wurde auch hier untersagt und der Fahrer musste hier ebenfalls einen Teil der Fichtenstämme vor Ort abladen und konnte erst dann seine Fahrt fortsetzen.

Beide Fahrer, sowie die Unternehmen, erwartet nun ein hohes Bußgeld wegen der Überladung des jeweiligen Holztransportes.

Des Weiteren wurden im Rahmen dieser Kontrolle zudem mehrere Fahrer wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten beanstandet. Hier erfolgt jeweils ein Bericht an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell