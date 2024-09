Polizei Simmern – Wochenendpressebericht für den 30.08.24 – 01.09.24

Anzeige

Der Beschuldigte war am Freitagnachmittag gegen 16:30 h mit seinem PKW auf der B 50 in Fahrtrichtung Hahn unterwegs. Beim dem Versuch, die Bundesstraße an der Abfahrt Unzenberg zu verlassen, kam der PKW aufgrund überhöhter Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend fußläufig von der Unfallstelle, konnte aber in unmittelbarer Nähe zum Unfallort durch die Polizei gestellt werden. Bei der Kontrolle der Person wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,78 Promille. Dem leicht verletzten Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde polizeilich sichergestellt. Am PKW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.



Am heutigen 01.09.2024 findet in und um die Hunsrückhalle in Simmern der Sicherheits- und Präventionstag statt. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr bieten unter anderem die Polizei, die Polizei-Diensthundestaffel, DRK & Sozialstation, THW, Freiwillige Feuerwehr, DLRG, Weißer Ring und weitere Organisationen ein interessantes Programm für Groß und Klein rund um das Thema Sicherheit. Sie dürfen sich auf Vorträge, Vorführungen, Aktionen und Ausstellungen freuen. Seitens des Veranstalters wird für das leibliche Wohl gesorgt.



