Kirchberg/Hunsrück

Polizei Simmern / Verkehrsunfallflucht in Kirchberg, Zeugen gesucht

Am Mittwoch den 31.03.2021 wurde zwischen ca. 16.00 und 16.15 Uhr in Kirchberg, auf einem Parkplatz hinter der Römer Apotheke in der Hauptstraße, ein schwarzer Kleinwagen erheblich an der Beifahrertür durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.