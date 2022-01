Polizei meldet ruhigen Jahreswechsel

In der diesjährigen Silvesternacht waren die Beamten des Polizeipräsidiums Trier mit zahlreichen Kräften im Einsatz, auch zur Kontrolle der Einhaltung der geltenden Corona-Vorschriften.



Der Jahreswechsel verlief insgesamt ruhig, es wurden seitens der Polizei keine Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung festgestellt.

Bei mehreren Ansammlungen im Innenstadtbereich wurde mittels Lautsprecherdurchsagen auf das Abstandsgebot hingewiesen.

Die überwiegende Mehrheit der Feiernden zeigte Akzeptanz für die Maßnahmen, es kam lediglich vereinzelt zu verbalen Unmutsbekundungen.

Bei einem Feuerwehreinsatz in Großlittgen wurden Einsatzkräfte bei Löscharbeiten an einem Wohnhaus von bislang Unbekannten aus einem Nachbarhaus mit Feuerwerksraketen beschossen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt und die Löscharbeiten nicht erheblich beeinträchtigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell