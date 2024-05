Polizei kontrolliert Transporter mit ernüchterndem Ergebnis

Am 8. Mai nahmen die Beamten der Schwerlastkontrollgruppe der Zentralen Verkehrsdienste Trier, in Zusammenarbeit mit Kräften der Polizeiinspektionen Bitburg und Prüm sowie der Polizeiautobahnstation Schweich, Fahrzeuge der sogenannten Sprinterklasse unter die Lupe.

Hierzu richteten die Beamten eine Kontrollstelle auf der A 1, Parkplatz Eifel West, ein und kontrollierten zielgerichtet Transporter, welche augenscheinlich im gewerblichen Güterverkehr unterwegs waren. Das Ergebnis dieser Kontrolle macht nachdenklich.



Von insgesamt 16 kontrollierten Fahrzeugen musste 8 Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt werden, wobei die Gründe hierfür verschiedener Natur waren. So bemängelte die Polizei die teils nicht vorhandene Ladungssicherung und den technischen Zustand der Fahrzeuge.

Zwei Fahrzeuge, die überladen waren, wurden direkt vor Ort mittels polizeieigenen Radlastwaagen verwogen. Ein Fahrzeug lag hierbei bei einer Überladung von 78%.



Bei einem Fahrzeugführer wurde ein gefälschter Führerschein beschlagnahmt. Neben einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung erwartet den Fahrer hier noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

Im gesamten leiteten die Kontrollkräfte vier Strafanzeigen, sowie 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Fahrzeugführer, -halter und Transportunternehmen ein.



Die Zentralen Verkehrsdienste Trier kündigen an, in Zukunft ein genaueres Augenmerk auf die Fahrzeuge der Transporter- und Sprinterklasse zu legen.



