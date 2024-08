Polizei Koblenz veranstaltet an Rhein in Flammen erstes „WhatsApp-Feuerwerk“

Anzeige

Begleitet vom Einsatz Rhein in Flammen gewähren wir exklusive Einblicke, welche Polizeieinsätze uns über das städtische Fest hinaus noch beschäftigen. Persönliche Daten werden selbstverständlich nicht veröffentlicht.



Im Zeitraum zwischen 18:00 und 0:00 Uhr möchten wir die Arbeit der Polizei für Außenstehende transparenter und greifbarer machen. Wir hoffen, mit dieser Aktion das Bewusstsein für unsere tägliche Arbeit und die Vielfältigkeit des Polizeiberufs zu schaffen.



Der WhatsApp-Kanal „Polizeipräsidium Koblenz“ ist mit der Suchfunktion ganz einfach zu finden und muss abonniert werden. Wir freuen uns auf Ihr Interesse!



Hinweis an die Medienvertreter/-innen: für Presseanfragen bezüglich des Einsatzes Rhein in Flammen sind Jürgen Fachinger (0261/103-2014), Oliver Jutz (0261/103-2018) und Violetta Heinrich (0261/103-2013) erreichbar.



