Polizei Koblenz: Montag ohne besondere Vorkommnisse

Alle vier Reifen zerstochen



Nachdem er am Sonntag gegen 18.00 h sein KFZ vor dem Haus Hohenzollernstraße 84 in Koblenz abgestellt hatte musste der Fahrzeugführer am darauffolgenden Morgen feststellen, dass ihm unbekannte Täter alle vier Reifen zerstochen hatten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes Citan (kleiner, geschlossener Kastenwagen) mit NR-Kennzeichen. Die Polizeiinspektion 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0261/103-0.



Parkrempler am Löhrrondell – so geht's natürlich auch nicht....



Nach einer kurzen Parkzeit im Bereich des Löhrrondells bemerkte ein PKW-Fahrer bei seiner Rückkehr eine Beschädigung an seinem Fahrzeug. Offenkundig wurde sein Fahrzeug von einem anderen Fahrzeug gestreift. Der Unfallverursacher war aber nicht mehr vor Ort sondern hatte am geschädigten Fahrzeug nur seine Telefonnummer hinterlassen. In der Folge weigerte sich aber, dem Geschädigten seine Personalien zu nennen. Stattdessen bot er die Reparatur des geschädigten Fahrzeugs in der „eigenen Werkstatt“ an.



Die Polizei Koblenz weist ausdrücklich nochmals auf die Pflichten eines Unfallbeteiligten nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) hin. U.a. muss der Unfallbeteiligte so lange am Unfallort bleiben, bis seine Personalien und die Art seiner Unfallbeteiligung zugunsten anderer Unfallbeteiligter festgestellt sind. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.



