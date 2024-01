Polizei informiert über erfolgreiche Präventionsmaßnahmen in den Wohngebieten von Konz-Könen und Konz-Roscheid

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Trier hat am 12. Januar verstärkte Präventionsstreifen in den Wohngebieten von Konz-Könen und Konz Roscheid durchgeführt, um den Bewohnerinnen und Bewohnern individuelle und kostenlose Einbruchschutzberatungen anzubieten.

Symbolfoto Foto: Polizeipräsidium Trier





Diese Maßnahme ist Teil der Bemühungen der Polizei, die Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren und zu informieren.

Während dieser Streifen vor Ort haben die Polizistinnen und Polizisten der Präventionsteams nicht nur Einbruchschutzberatungen angeboten, sondern auch an sechs Einfamilienhäusern offensichtliche Sicherheitslücken entdeckt und den Bewohnerinnen und Bewohnern entsprechende Hinweise gegeben.



Insgesamt wurden über 100 Einfamilienhäuser über das Thema Einbruchschutz informiert.



Die Polizei weist erneut daraufhin, wie wichtig die Wachsamkeit der Nachbarn ist und appelliert an die Bevölkerung verdächtige Wahrnehmungen der örtlichen Polizei stets zu melden.



Um sich vor einem Einbruch zu schützen, rät die Polizei:



– Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit.

– Wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht

nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten

zweifach, ab.

– Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend

den Schließzylinder aus.

– Sorgen Sie für Beleuchtung im Haus, sodass Ihre Anwesenheit

simuliert wird.

– Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

– Schließen Sie zur Nachtzeit Ihre Rollläden!

– Gekippte Fenster sind offene Fenster!



Sie möchten wissen, ob ihr Haus einbruchssicher ist und welche Schutzvorkehrungen Sie treffen können?

Wenden Sie sich gerne an uns.



Polizeipräsidium Trier



Zentrale Prävention



Gneisenaustraße 40



54294 Trier



Telefon: 0651 20157566



E-Mail: beratungszentrum.trier@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell