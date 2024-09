Polizei führt zusammen, was zusammengehört!

Am 14.09.2024, gegen 03:18 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle vom Krankenhaus Andernach eine Person gemeldet, die stark alkoholisiert sei, keine Ausweisdokumente bei sich führte und nicht so richtig wisse wo er ist.

Eine Überprüfung der Streife ergab, dass es sich um einen 69-jährigen aus NRW handelte, der in einem Hotel in Andernach übernachtet. Leider wusste er den Namen des Hotel`s nicht mehr.

Die Person wurde zunächst eingeladen auf hiesige Wache zu verweilen. Gegen 08:00 Uhr konnte die Ehefrau erreicht werden.

Diese suchte schon nach ihrem Ehemann, der im Rahmen eines Klassenstreffens wohl eine schöne Feier hatte und leider den Rückweg ins Hotel nicht mehr fand.

Beide wurden zusammengeführt und das Klassentreffen kann fortgesetzt werden.



