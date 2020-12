Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 14:51 Uhr

Zuletzt hielt sie sich in Trier auf. Sie ist möglicherweise Orientierungslos.



Personenbeschreibung:



Frau Rausch ist ca. 1,62m Groß, 54 kg schwer. Ihre Haare sind aktuell dunkler als auf dem Foto. (Link zum Foto: https://s.rlp.de/BnS8k)



Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst, unter 0651/9779-2290 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell