Idar-Oberstein

Polizei fahndet nach Tötungsdelikt nach einem bewaffneten Mann

Ein großes Aufgebot an uniformierten und zivilen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten fahndet derzeit nach einem Mann, der am späten Samstagabend in der Aral-Tankstelle in der Hauptstraße einen Mann getötet haben soll.