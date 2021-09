Polizei fahndet nach betrügerischen Geldabhebern

Am 29. Mai 2021 entwendeten Unbekannte die EC-Karte einer 49-jährigen Triererin aus deren geparktem Auto, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Trier-West stand.

Noch am gleichen Tag hoben zwei unbekannte Männer an einem Geldautomaten in der Trierer Hornstraße und am Tag darauf an einem Geldautomaten in Gelsenkirchen-Ückendorf/NRW mehrfach Geld ab. Insgesamt erbeuteten die Männer dabei einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Ermittler haben Fotos einer Überwachungskamera gesichert, auf denen die beiden Männer zu sehen sind. Fotos und weitere Infos unter https://s.rlp.de/fbBR3



Die Polizei fragt:



Wer kennt die beiden Männer auf den Fotos?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige Hinweise zu dem Sachverhalt geben.



Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2253 oder 0651/9779-2290.



