Polizei fahndet mit Videosequenzen nach unbekannten Schläger in Konzer Döner-Imbiss

Am Donnerstag, den 14. Dezember 2023, gegen 15:30 Uhr, beleidigte ein bisher Unbekannter einen Mann in einem Döner-Imbiss in Konz.

Im Rahmen der zunächst verbalen Auseinandersetzung versuchte der Unbekannte dem später Geschädigten einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen, dem dieser jedoch ausweichen konnte. Nach einem weiteren Wortwechsel wurde der Unbekannte von Zeugen aus dem Imbiss geleitet.



Kurz darauf erschien der Mann erneut in dem Schnellrestaurant und griff den Geschädigten mit Faustschlägen zum Kopf an. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den Kontrahenten, die in einem Gerangel, begleitet von derben Beleidigungen, auf dem Fußboden mündete. Zeugen und Bedienstete des Imbisses griffen in die Auseinandersetzung ein und beendeten diese.



Der unbekannte Tatverdächtige wurde erneut aus dem Restaurant verwiesen und verließ den Tatort.



Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Polizei die Identität des Schlägers bis heute nicht klären.



Daher fahndet sie nun aufgrund richterlicher Anordnung mit Videosequenzen von der Tat nach dem Mann, der wie folgt beschrieben wird:

Etwa 1,80 – 185 m groß, kräftige Statur, westeuropäische Erscheinung, vermutlich deutscher Staatsangehöriger, Dreitagebart, dunkelblonde, kurze Haare, schwarzes T-Shirt, schwarze Arbeitshose mit weißen Farbflecken, schwarze Schirmmütze.



Die Videosequenzen, die den Tathergang im Döner-Imbiss zeigen, können über die polizeiliche Fahndungshomepage abgerufen werden: https://s.rlp.de/tpzyV



Zeugenhinweise zur Tat oder zur Identität und dem Aufenthaltsort des unbekannten Tatverdächtigen erbittet die Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer 06501/ 926810 oder die Polizeiinspektion Saarburg unter der 06581/915510.



