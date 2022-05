Polizei berät zu Betrugsmaschen, Einbruchsschutz und weiteren Themen

Was muss ich bei Haustürgeschäften beachten? Wie kann ich mein Haus oder meine Wohnung vor Einbrechern schützen?



Über diese und viele andere Themen informiert ein Experte des Zentrums polizeiliche Prävention am kommenden Montag, 9. Mai, um 10 Uhr im Seniorenbüro Trier, Im Kutscherhaus des Haus Franziskus. Die Teilnahme ist kostenlos. Interesseninnen und Interessenten werden gebeten sich unter Tel.: 0651/75566 oder anmeldung@seniorenbuero-trier.de zur Teilnahme anzumelden.

Betrügerische Anrufe falscher Polizeibeamter machen immer wieder auch die Runde in der Region Trier. Enkeltrickbetrüger versuchen meist ältere Mitbürgerinnen oder Mitbürger um ihr Erspartes zu bringen. Betrügerische Handwerker versuchen, den Hof oder Gartenmauern zu Fantasiepreisen zu reinigen. Dreiste Einbrecher nutzen die Abwesenheit der Hausbewohner für ihre Beutezüge aus. Diese und andere strafbaren Handlungen treffen häufig ältere Menschen und hinterlassen neben dem finanziellen Schaden oft auch Angst und Ratlosigkeit.



Polizeioberkommissar Jürgen Frohn, Sicherheitsberater des Zentrums polizeiliche Prävention des Polizeipräsidiums Trier, lädt Senioren, aber auch alle anderen Interessierten ein, um mit ihnen über die Themen Einbruchschutz, Betrugsmaschen im Internet und am Telefon und Haustürgeschäfte zu sprechen und darüber hinaus allgemeine Verhaltenstipps zu geben.

Das Zentrum polizeiliche Prävention ist eine Servicedienststelle des Polizeipräsidiums Trier, die umfassende Beratung und Informationen von der Verkehrssicherheit für Kinder und Senioren über Einbruchs- und Gebäudeschutz bis hin zur individuellen Opferberatung anbietet. Geschulte Spezialisten der Polizei bieten dort produktneutrale kostenlose Informationen und Hilfestellungen an. Die Dienststelle befindet sich im Haus des Jugendrechts in Trier, Gneisenaustraße 40 und ist telefonisch unter 0651/20157566 erreichbar. Weitere Infos unter https://s.rlp.de/TE0



