Polizei Bendorf, geparkter Pkw Audi beschädigt -Zeugenaufruf

Bendorf (ots).



Vallendar: Am Mittwoch, wurde im Zeitraum, von ca. 07:30 Uhr – ca.

12:35 Uhr, in der Rheinstraße, ein abgestellter Pkw Audi auf der

Beifahrerseite zerkratzt. Der bisher unbekannte Täter verursachte

hierdurch einen Schaden im unteren 4-stelligen Bereich.

Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder

E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell