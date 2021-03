Polizei begleitet angemeldeten Autokorso durch Trier

54 Autofahrer hatten sich am Samstagmittag, 27. März, zu dem Korso zusammengefunden, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren.

Um 16 Uhr setzten sie sich aus Trier-Euren in Bewegung, um über die Konrad-Adenauer-Brücke, den Alleenring, Trier-Nord und entlang des Moselufers wieder zurück zum Startort zu fahren. Die 54 PKW wurden dabei von der Polizei begleitet. Im Bereich der Kreuzung Südallee/Saarstraße hatte eine Gruppe von Fahrradfahrern versucht, den Korso zu blockieren, was jedoch von der Polizei verhindert wurde. Etwa zehn Personen erhielten einen Platzverweis. Gegen 17.30 Uhr war die Veranstaltung beendet. Während des Korso kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.



