Polizei beendet Bedrohungslage

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr hatten die Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus begonnen. Zeugen hatten die Polizei eingeschaltet und angegeben, dass die Frau mit einer Machete und einer Handgranate bewaffnet sei und sich mittlerweile alleine in dem Gebäude aufhalte. Die Polizei umstellte das Gebäude. Gegen Mitternacht gelang es zwischenzeitlich herangeführten Spezialkräften die Frau in einem günstigen Moment festzunehmen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der vermeintlichen Handgranate um ein Feuerzeug. Die Frau befindet sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wird ärztlich betreut.



