Polizei Andernach sucht Lebensretter, um danke zu sagen

Eine 44-Jährige sprang dort vor einen einfahrenden Zug.



Ein bislang unbekannter Mann sprang geistesgegenwärtig hinterher und rettete die Frau vor dem Überfahren. Hierbei riskierte er sogar sein eigenes Leben.



Nach dieser mutigen Tat stieg der Lebensretter auf Gleis 3 in einen Zug in Richtung Koblenz.



Der Retter ist ca. 30 Jahre alt, schwarzhaarig, trug Jeans und führte einen Rucksack mit sich.



Die Polizei bedankt sich vorab auf diesem Wege bei dem Mann für dessen überaus vorbildlichen und bemerkenswerten Einsatz und bittet ihn, sich mit der Polizei in Andernach, Telefon: 02632-9210 in Verbindung zu setzen.



