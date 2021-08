Polizei Altenkirchen fahndet nach unbekanntem Dieb und EC-Karten Betrüger

Am 05.06.21 kam es in einem Discounter in 57610 Altenkirchen zum Diebstahl einer Tasche, in der sich u. die EC-Karte des Geschädigten befand. Mit der gestohlenen Karte des Seniors erfolgten im Anschluss Geldabhebungen an einem Geldautomaten in 57612 Eichelhardt sowie betrügerische Einkäufe und Geldauszahlungen in den verschiedenen Discountern in Hachenburg, Bad Marienberg und in Weyerbusch.

Koblenz (ots). Am 05.06.21 kam es in einem Discounter in 57610 Altenkirchen zum Diebstahl einer Tasche, in der sich u. a. die EC-Karte des Geschädigten befand.



Mit der gestohlenen Karte des Seniors erfolgten im Anschluss Geldabhebungen an einem Geldautomaten in 57612 Eichelhardt sowie betrügerische Einkäufe und Geldauszahlungen in den verschiedenen Discountern in Hachenburg, Bad Marienberg und in Weyerbusch.

In einem Markt in 56477 Rennerod blieb es beim Versuch.



Nach Abgleich von Kameraaufzeichnungen konnte dem gleichen Täter ein weiterer Fall des Diebstahls in 53567 Asbach / Kreis Neuwied und einer bereits am 12.05.21 erfolgten Geldabhebung an einem Asbacher Geldautomaten nachgewiesen werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.



Beschreibung des männlichen Täters:



Ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß,



Vollbart, schlank, bekleidet mit Baseballmütze,

blaues Blouson, weißes T-Shirt, blaue Jeanshose.



Wer kann sachdienliche Hinweise zum abgebildeten Täter geben?



Fotos finden Sie unter: https://s.rlp.de/qwVPC



Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen, Tel.: 02681/9460.



