Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L 335 wurde eine PKW-Fahrerin schwer verletzt.

Die 42-Jährige war kurz vor 18 Uhr in Richtung Dachsenhausen unterwegs als sie ausgangs einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort stürzte sie dann etwa 10 m eine Böschung herunter ehe der PKW nach einem Überschlag auf dem Dach liegenblieb. Der schwerverletzten Frau gelang es noch sich selbständig aus dem total demolierten Fahrzeug zu befreien. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergung des PKW musste die L 335 kurzfristig vollgesperrt werden.



