Pkw-Fahrer verursacht Unfall- Motorradfahrer leicht verletzt Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 24.11.23 kam es gegen 14.40 Uhr in der Koblenzer Straße in Koblenz zu einem Verkehrsunfall.

Symbolbild Foto: dpa

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Straße in Fahrtrichtung Lay und umfuhr in Höhe der Hausnummer 130 ein dort abgestelltes Postzustellerfahrzeug. Hierbei geriet auf den entgegengesetzten Fahrstreifen. Ein dort befindlicher Motorradfahrer kam durch den Ausweichvorgang zu Fall und verletzte sich hierbei leicht.

Der vorgenannte Pkw- Fahrer entfernte sich vom Ereignisort.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in Koblenz unter 0261 – 92156-300 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell