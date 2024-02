Bendorf/Rhein

Pkw-Fahrer mit über 2 Promille unterwegs – Bendorf, Siegburger Straße

Am heutigen Freitag, den 09.02.2024, um 12:45 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Bendorf eine stationäre Verkehrskontrolle in der Siegburger Straße in Bendorf durch.