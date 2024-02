PKW-Fahrer flüchtet vor Polizei – Zeugen gesucht!

Symbolbild Foto: dpa





Der beschuldigte Mann sollte auf dem Rastplatz einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem er zunächst die Anhalte-Signale missachtete, beschleunigte er daraufhin stark und flüchtete mit seinem PKW auf die A 48 in Fahrtrichtung Montabaur. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr er sodann von der A 48 auf die B 9 in Fahrtrichtung Koblenz auf und anschließend über die Abfahrt Industriegebiet Kesselheim über den Wirtschaftsweg hinter dem Kinopolis in die Carl-Spaeter-Straße.



Schlussendlich konnte der 24-Jährige in der August-Horch-Straße angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.



Während der Verfolgungsfahrt touchierte er vermutlich mit seiner linken Fahrzeugfront einen Bordstein, sodass der PKW leicht beschädigt wurde.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Rufnummer 0261-103 2911 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PAF Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell