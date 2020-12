Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 12:00 Uhr

Am Samstag, 17.10.2020 ereignete sich zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr in Koblenz-Lützel ein Verkehrsunfall.

Hier prallte ein Pkw gegen eine Grundstücksmauer in der Straße „Am Petersberg 16“ und beschädigte diese erheblich. Der Verursacher hat sich dann, ohne sich mit dem Grundstückseigentümer in Verbindung zu setzen, von der Unfallstelle entfernt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell