Pkw-Brand in Koblenz

Am Donnerstag, 04.02.2021 wurde kurz nach 01.00 Uhr ein brennender Pkw in der Koblenzer Straße gemeldet.





Dieser, ein silberner Peugeot 307 CC, war gegenüber des Anwesens 212 am Fahrbahnrand abgestellt. Der Brand wurde von der Berufsfeuerwehr gelöscht. Durch das Feuer wurde die gesamte Fahrzeugfront erheblich beschädigt.



Da die Brandursache nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu diesem brennenden Fahrzeug oder eventuell verdächtigen Personen im Umfeld machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo Koblenz, 0261-1032690 in Verbindung zu setzen.



