Pkw-Brand in der Gülser Straße

Am Donnerstag, 18.03.2021 wurden Polizei und Feuerwehr Koblenz gegen 23.10 Uhr der Brand eines Pkw in der Gülser Straße in Koblenz gemeldet.





Als diese wenig später am Einsatzort eintrafen, stand der Smart vollends in Flammen. Dieser war am Fahrbahnrand in Höhe der Pizzeria in der Gülser Straße 15 geparkt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.



Durch die Flammen wurden Fenster der Gaststätte im Erd- und Obergeschoss sowie die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Personenschaden entstand nicht.



Da im vorliegenden Fall Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Kripo Koblenz um entsprechende Zeugenaussagen. Telefon: 0261-1032690.



