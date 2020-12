Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 19:50 Uhr

Brodenbach

PKW versinkt in der Mosel, Fahrer ertrinkt

Am 30.08.2020, um 15:37 Uhr, meldete eine Zeugin, dass ein roter PKW im Bereich des Fährkopfes in Brodenbach in die Mosel gerollt sei.