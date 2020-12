Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 11:40 Uhr

Am 22.09.2020 um 20:05 Uhr wurde die Polizei in Brodenbach darüber informiert, dass ein PKW in Kobern-Gondorf in die Mosel gerollt war.

Ein Zeuge beobachtet auf einem Parkplatz am Moselufer, wie sich ein geparkter PKW eigenständig in Bewegung setzte und rückwärts in die Mosel rollte. Die alarmierte Feuerwehr konnte den PKW ca. 50 Meter unterhalb des Parkplatzes finden. Im Fahrzeug befand sich keine Person. Während dem Einsatz kehrte der 20jährige PKW Fahrer auf den Parkplatz zurück und gab an, dass er das Fahrzeug kurz vorher dort abgestellt hatte. Zur Bergung des PKW musste ein Kranwagen eingesetzt werden.



