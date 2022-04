Rheinböllen/Hunsrück

PKW mutwillig zerkratzt

Am Samstag, dem 16.04.22, nach ca. 13.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Wasgau -Marktes in Rheinböllen, Am Müllergraben 5, die Beifahrertür eines goldfarbenen VW Touareg mutwillig zerkratzt.