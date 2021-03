Pkw in Lützel aufgebrochen

Am Sonntag, 14.03.2021 brachen Unbekannte zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr in Koblenz-Lützel einen Hyundai Tucson auf.

An dem Pkw, der „Am Güterbahnhof 5“ abgestellt war, wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden zwei Schachteln Zigaretten gestohlen.



Zur fraglichen Zeit sollen sich im Bereich des Parkplatzes drei Jugendliche, eine weibliche und zwei männliche Personen, aufgehalten haben, die evtl. weitere Angaben zur Sache machen können.



Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.



