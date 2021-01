Pkw in Koblenz beschädigt

In der Nacht zum 21.01.21 wurden an einem Pkw Hyundai zwei Reifen in der Straße Im Schilt zerstochen.





An einem weiteren Pkw, der in der Bornstraße abgestellt war, wurde die gesamte Fahrerseite mit einem Schlüssel zerkratzt.



Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013 Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell