PKW durchfährt Rettungsgasse im Stau auf der B 52 Richtung Luxemburg

Die Fahrzeuge hatten hier ordnungsgemäß eine Rettungsgasse gebildet.



Der Mitteiler stand mit seinem Fahrzeug selbst in diesem Stau und beobachtete etwa zwischen 08.00 und 08.10 Uhr einen weißen PKW Ford, der die Rettungsgasse verbotswidrig nutzte, offenbar um schneller vorwärts zu kommen. Er fuhr zwischen mehreren rechts und links stehenden Fahrzeugen vorbei.



Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu Fahrzeug und Insassen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Telefon: 06502-91650

E-Mail: pastschweich.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



