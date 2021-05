PKW durch herabfallendes Brett beschädigt

Die Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die J.-B.-L.-Straße in Lahnstein in Richtung Im Nauling.

Als sie die dortige Bahnbrücke passierte, löste sich ein Brett des dortigen Brückengerüsts, das im Anschluss auf den PKW fiel.



Am PKW entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Die J.-B.-L.-Straße sowie angrenzende Straße mussten während der Unfallaufnahme und der Überprüfung des Brückengerüstes für ca. 2 Stunden vollgesperrt werden.



