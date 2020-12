Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 16:10 Uhr

Buch

PI Simmern – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstag, den 19.11.2020 kam es gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Buch an der Einmündung K 30 / L 204. Der Fahrer eines Kleintransporters befuhr nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Mörzer Straße von Buch kommend in Richtung Mörz.